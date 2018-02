Ospedale Ruggi, tre donazioni di organi in 24 ore

Ben tre donazioni di organi, ieri, al Ruggi. La Direzione Strategica dell’Azienda Universitaria Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, infatti, ha reso noto che sono state eseguite due donazioni che riguardano ultraottantenni a cui è stato possibile prelevare solo le cornee che sono state portate alla Banca presente nell’Ospedale dei Pellegrini di Napoli. Non è mancato un terzo caso: una donna di 81 anni, C. F. di Cava de Tirreni, a cui, oltre alle cornee, è stato possibile prelevare il fegato.

L'intervento

Ad eseguire l’intervento, terminato alle ore 8 di oggi, una equipe giunta dall’ospedale Cardarelli di Napoli dove, in mattinata, l’organo è stato trasportato ed impiantato. "Preme sottolineare il grande impegno di tutti gli operatori del reparto di Rianimazione, personale medico ed infermieristico, che, pur nel super lavoro a cui sono sottoposti a causa dell’emergenza sanitaria, non perdono mai di vista l’importante obiettivo della donazione organi, ma, soprattutto, occorre ringraziare la generosità delle famiglie che, pur colpite dal dolore per la perdita di un caro affetto, mostrano uno spiccato senso civico ed una grande sensibilità verso il prossimo" si legge sulla nota della Direzione.