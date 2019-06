Ordinazione di 28 sacerdoti a Salerno, tra loro anche 3 fratelli

Tra i quattordici ragazzi che il prossimo 28 giugno saranno ordinati sacerdoti nel duomo di Salerno dall’Arcivescovo Luigi Moretti, spiccano i nomi di tre fratelli, di cui due gemelli, originari di Bracigliano. Si tratta di Roberto, Carmine e Ferdinando De Angelis. Il primo ha 34 anni, gli altri due (i gemelli,) 30.

La curiosità

Come riporta Le Cronache, i gemelli, dopo il diploma all’istituto “Focaccia” di Salerno, hanno iniziato gli studi universitari presso la facoltà di informatica dell’ateneo salernitano, per poi dedicarsi allo studio della teleologia per circa un anno al seminario arcivescovile di Napoli, in qualità di studenti esterni. L’anno successivo, l’ingresso al seminario “Giovanni Paolo II” di Pontecagnano.