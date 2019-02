Furti ad Agropoli: ladri mettono a segno tre colpi in mezz'ora

Furto ad Agropoli, in località Mattine: nel tardo pomeriggio di ieri, i ladri hanno preso di mira 3 appartamenti in meno di mezz'ora, per poi fuggire. Approfittando dell'assenza dei proprietari, ignoti si sono introdotti nelle abitazioni, rubando oggetti di valore.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri della compagnia di Agropoli per risalire all'identità dei responsabili dei colpi. Accorato, intanto, l'appello dei residenti della zona che chiedono maggiori controlli, specie nelle ore serali e notturne, per scongiurare nuovi furti.