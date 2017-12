Tre furti in appartamento in via Seripando: è caccia ai ladri

Ladri in azione in via Seripando a Salerno, Lo scorso 23 dicembre – riporta La Città – ignoti si sono arrampicati lungo le tubature, hanno infranto una vetrata, poi sono scesi e, dopo aver attraversato un giardino, hanno forzato la serratura di un balcone per entrare all’interno di due appartamenti. Il furto è stato compiuto in poche ore e nel medesimo palazzo, al civico 24, dove, due settimane fa, era stata svaligiata un’abitazione al secondo piano.

La stessa banda di topi d’appartamento ha agito in un terzo appartamento - questa volta a poche centinaia di metri di distanza - riuscendo a portar via addirittura una cassaforte.