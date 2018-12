Salerno, la "banda delle casseforti" torna a colpire: ladro incastrato dalla telecamera

Torna ad agire la cosiddetta “banda della cassaforte” a Salerno. Sabato sera ben tre colpi sono stati messi a segno tra via Benedetto Croce, via Andrea Sabatini, via Monti e via Trotula de Ruggiero, nel centro storico.

La dinamica dei furti

Poco prima delle 20 - riporta La Città - almeno due ladri si sono arrampicati lungo i tubi del gas e sono arrivati al terzo piano di un palazzo. Dai balconi si sono accorti che in alcune stanze c’erano i proprietari e sono scesi al piano di sotto. A quel punto hanno messo a soqquadro la casa. Poi hanno rubato un orologio e sono fuggiti. Uno dei malviventi si è anche accorto della presenza di una telecamera di videosorveglianza. E così l’ha strappata, non sapendo, però, che le foto venivano inviate istantaneamente alla mail del proprietario. Un condomino ha visto i due sconosciuti scavalcare la recinzione della ferrovia e allontanarsi velocemente in direzione di via Benedetto Croce. La vittima del furto non è riuscita ad intercettare i ladri ma mentre attendeva l’arrivo della polizia ha notato che era stato graffiato un segno all’altezza del nominativo della famiglia primo obiettivo dei malviventi, segno che almeno fino a sabato mattina non c’era. Da qui l’ipotesi che si potesse trattare di un artificio per segnalare l’obiettivo da colpire.

Sempre sabato, molto probabilmente, gli stessi malviventi sono entrati in azione in un appartamento situato tra via Sabatini e via Croce, dove hanno sradicato la cassaforte dal muro portandola via insieme a oggetti preziosi, denaro contante conservato in casa. Nelle stesse ore in via Trotula de Ruggiero, poco lontano, altro furto in appartamento. Nei tre colpi le modalità di esecuzione sono state le stesse e soprattutto l’obiettivo principale era la cassaforte.