"Uomo sui binari", treni bloccati tra Pontecagnano e Salerno: si indaga

Caos, questa mattina, tra le stazioni di Pontecagnano e Salerno, dove i treni sono stati bloccati per un’ora. Sembra, infatti, che un uomo, nei pressi della stazione della metro Arbostella, si sia lanciato sui binari, Non è ancora chiaro il motivo del gesto, ma non si esclude l'ipotesi del tentato suicidio.

I disagi

Per questo le Ferrovie dello Stato hanno deciso di interrompere la circolazione dei convogli, alcuni dei quali sono rimasti bloccati a Battipaglia, Agropoli, Capaccio Paestum e Salerno, con ritardi accumulati fino a 65 minuti. Tanto malumore da parte dei pendolari.Sono in corso le indagini da parte della Polfer per ricostruire l'accaduto.