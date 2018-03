Frecciarossa per Sapri, il servizio ritorna in estate: l'annuncio

Ritornano, nei weekend estivi, i Frecciarossa per Sapri: parola di Paolo Locatelli, responsabile vendite trade e corporate Nord Italia Trenitalia che ha anticipato, ad Infocilento, le strategie del gruppo per l’estate 2018.

La novità

Bypassando la Regione Campania che nelle scorse settimane aveva annunciato di essere a lavoro per la riattivazione del servizio, dunque, la notizia tanto attesa non tarda ad arrivare: da giugno a settembre i treni alta velocità torneranno a varcare i confini di Salerno, per raggiungere da Milano anche Sapri, con fermate ad Agropoli e Vallo della Lucania.