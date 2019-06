Incendio a Policastro, tettoia e auto in fiamme: sospese le linee ferroviarie per quasi 1 ora

Tensione a Policastro Bussentino: oggi, nella tarda mattinata, è scoppiato un incendio a ridosso della linea ferroviaria Battipaglia – Paola. In particolare, si è sviluppato in una tettoia presente in un terreno agricolo.

L'intervento e i disagi

Sul posto, i caschi rossi per domare il rogo, probabilmente di origine dolosa. Per precauzione, intanto, è stato sospeso il traffico ferroviario per quasi un'ora: disagi, dunque, per i pendolari, a causa dei conseguenti ritardi dei treni, fino a 50 minuti.