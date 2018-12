Treno preso a sassate sulla tratta Napoli-Salerno: ragazza ferita all’orecchio

Paura, oggi pomeriggio, intorno alle 15.40, sulla tratta ferroviaria Napoli-Salerno, dove una ragazza, che si trovava a bordo di un treno regionale, è stata colpita con un sasso all’altezza dell’orecchio.

I disagi

In un comunicato ufficiale di Rete Ferroviaria Italiana si legge che "il traffico è stato rallentato per il lancio di sassi, da parte di ignoti, contro un treno regionale fra Portici e Santa Maria La Bruna". Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine, che sono sulle tracce dei vandali. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere nel nostro territorio.