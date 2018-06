Si alzano le sbarre mentre arriva il treno: tragedia sfiorata ad Eboli

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, ad Eboli, dove il macchinista di un treno ha stoppato la sua corsa ed ha iniziato a suonare per impedire agli automobilisti di passare attraverso il passaggio a livello nonostante le sbarre si fossero alzate. Il rischio di una collisione è stato altissimo.

Il caso

Il treno Salerno-Potenza si è fermato, per motivi di sicurezza, sui binari, in contrada "Acqua dei Pioppi", informando la stazione ferroviaria e anche i vigili urbani. Sul posto, in pochi minuti, sono giunti i tecnici addetti alla manutenzione che hanno risolto il problema. Si spera definitivamente.