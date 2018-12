Il treno è in ritardo, i passeggeri forzano le porte e scendono a Pontecagnano

Paura, oggi pomeriggio, alla stazione di Pontecagnano dove, a causa del ritardo di un treno regionale 3469 partito da Napoli e diretto a Taranto, alcuni passeggeri - riporta L'Occhio - sono scesi nonostante la fermata non fosse prevista. Avrebbero forzato le porte in preda all’esasperazione per i 75 minuti di ritardo accumulati. Il treno poi è stato definitivamente fermato alla stazione di Battipaglia. I passeggeri diretti in Puglia sono stati costretti ad attendere l’Intercity 707, previsto in partenza da Battipaglia alle 18.40, ma già con un bel po’ di ritardo accumulato alla stazione di Napoli Centrale.