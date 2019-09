Tanta paura a Sarno: il treno sfreccia e non si abbassano le sbarre

Tanta paura stamattina a Sarno: all'orario di punta, in via Roma, nelle vicinanze degli istituti scolastici, il treno è transitato e le sbarre del passaggio a livello non si sono chiuse. Lo scrive il quotidiano Il Mattino.

La ricostruzione

La situazione di pericolo si è presentata addirittura due volte. Il problema tecnico sarebbe stato causato da un corto circuito, generato dalla pioggia notturna. Si sarebbe verificato un calo di energia elettrica nella gestione automatica del passaggio a livello. I tecnici sono al lavoro per riparare il guasto.