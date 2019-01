Utilizzò l'auto del Comune per recarsi ad un incontro politico: assolto il sindaco Carione

Era accusato di peculato perché – secondo la Procura – avrebbe utilizzato l’automobile istituzionale del Comune di Trentinara per recarsi ad un incontro politico. Ma, nella giornata di ieri, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Vallo della Lucania ha assolto il primo cittadino del piccolo comune cilentano Rosario Carione, in quanto “il fatto non sussiste”.

Il caso

L’indagine, sfociata successivamente in una richiesta di rinvio a giudizio, era partita a seguito di una segnalazione riguardante la presenza del sindaco a bordo dell’auto in dotazione al Municipio, utilizzata per partecipare ad un incontro politico. Ma Carione, nel corso dell’udienza con il rito abbreviato, è riuscito a dimostrare che usufruì dell’auto di servizio per raggiungere il presidente e altri rappresentanti della Provincia per chiedere un intervento di manutenzione ad horas dell’Ente poichè una strada del suo territorio stava franando. E, quindi, anche in quell’occasione, stava svolgendo le sue funzioni da primo cittadino. Di qui la sentenza di assoluzione.