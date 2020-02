Acquisto Treofan, Di Maio torna a Battipaglia per festeggiare: De Luca ringrazia Foresti

Luigi Di Maio sarà domani a Battipaglia per incontrare i dipendenti della Treofan, che, pochi giorni fa, è stata acquistata dal gruppo Jcoplastic della famiglia Foresti. Grazie a questa intesa, trovata al termine dell’ultima riunione tra le parti al Mise, è stata scongiurata la chiusura dell’azienda e tutelata l’occupazione di tutti i lavoratori. Di Maio, che da ministro dello sviluppo economico si interessò della vertenza Treofan, avrà, alle 16.30, un faccia a faccia con i lavoratori e la nuova proprietà insieme ai parlamentari e ai facilitatori regionali del Movimento Cinque Stelle.

L'annuncio di Adelizzi

Ad accoglierlo vi sarà, tra gli altri, il deputato Cosimo Adelizzi che dichiara: “Il 20 febbraio 2020 è stata una data che tutti noi ricorderemo. Non nego che, per certi versi, il percorso è stato duro e tortuoso ma ce l’abbiamo fatta. Con gioia e soddisfazione abbiamo esultato per questa grande vittoria di cui beneficerà l’intera economia locale, soprattutto perché, ad acquisire la Treofan di Battipaglia, è stata un’altra azienda nata proprio nello stessa città della Piana del Sele, la Jcoplastic della famiglia Foresti, che ringrazio. “Grazie a questo accordo e all’attività incessante del Ministro Di Maio e di tutta l’unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo ridato dignità a questi lavoratori e alle loro famiglie, che hanno rischiato di perdere un loro diritto fondamentale: il diritto al lavoro. Sono felicissimo per la risoluzione positiva di questa vertenza e in questo giorno sarà bello condividere insieme le emozioni e la gioia di chi, finalmente, ha ripreso a sorridere e ad avere fiducia nelle istituzioni” aggiunge Adelizzi.

De Luca incontra Foresti

Intanto, questa mattina, il deputato del Pd Piero De Luca ha incontrato prima l’amministratore delegato della Jcoplastic Antonio Foresti “che ho ringraziato personalmente per la decisione coraggiosa di rilevare lo stabilimento Treofan” e poi tutte le lavoratrici e i lavoratori del sito “per un saluto e un abbraccio ideale, carico di emozione e soddisfazione per un'incredibile battaglia vinta insieme”. Per De Luca “si conclude così in maniera positiva un percorso lungo e complicato, che ho seguito direttamente presentando varie interrogazioni parlamentari e sollecitando più volte l'attenzione di tutte le istituzioni coinvolte presidente del Consorzio Asi Salerno Antonio Visconti, il presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete, e le sigle sindacali interessate alla vicenda.Un forte abbraccio e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura a tutte le lavoratrici e i lavoratori. La compostezza e la tenacia che hanno dimostrato nelle varie fasi della vertenza è stata ripagata!La gioia di questo risultato premia gli sforzi e l'impegno profuso costantemente, giorno per giorno, senza propaganda né passerelle, ma con serietà, concretezza e assoluto senso del dovere! Questo è, del resto, il nostro modo di intendere la politica” conclude De Luca.

Gallery