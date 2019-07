"Mazzette" al tribunale di Vallo della Lucania: condannato ufficiale giudiziario

A distanza di un anno e mezzo dall’arresto è stato condannato a quattro anni di reclusione C.T, l’ufficiale giudiziario in servizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania accusato di concussione, falso ideologico e corruzione. La sentenza è stata emessa ieri al termine del processo di primo grado.

Il fatto

L’uomo, il 2 febbraio 2018, venne sorpreso dai carabinieri nel momento in cui, costringeva un imprenditore di Battipaglia a farsi consegnare del denaro (50 euro) per essere agevolato – secondo la Procura – in un atto giudiziario, ossia un pignoramento. L’imputato, dopo essere stato prima in carcere a Vallo e poi a Salerno e successivamente ai domiciliari, è tornato libero con l’obbligo di dimora nel comune di residenza e la presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.