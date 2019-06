Opere ultimate per San Matteo 2019: nell'elenco anche il Trincerone Est

Sarà completato anche il Trincerone Est, a settembre: come anticipa Il Mattino, nell’elenco di opere completate e consegnate in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, sarà aperto alla circolazione il Trincerone Est che collegherà in superficie via Nizza (e il tratto di trincerone già realizzato) con via Cacciatore.

Il percorso

Inoltre, un percorso interrato consentirà di arrivare fino in via Balzico, raggiungendo l’intersezione con il sottopasso di via Santi Martiri. Ad effettuare i lavori l’associazione di imprese Fadep, Andreozzi costruzioni e Armafer.