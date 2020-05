Salerno cambia volto, in via di ultimazione i lavori in via Piave e sul Trincerone Est

Salerno cambia volto e si fa più bella. Dopo il lockdown, infatti, sono ripresi i lavori in diversi cantieri cittadini. In particolare, procede l'intervento di riqualificazione del mercato rionale di via Piave, dove è stata installata la recinzione che delimiterá la nuova area degli stands.

Poco distante, proseguono spediti anche i lavori per il Trincerone est: sono spuntate le prime panchine del nuovo tratto che è in via di ultimazione. Tanta curiosità.

