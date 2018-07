Un tratto del Trincerone ferroviario intitolato a Vincenzo Buonocore

Il Comune di Salerno ha deciso di intitolare al professore Vincenzo Buonocore il Trincerone ferroviario nel tratto che congiunge Piazza Salvatore Valitutti (che affaccia su via dei Principati) con Piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (adiacente a via Nizza).

L'annuncio

Lo annuncia, sul suo profilo Facebook, l’ex deputato Tino Iannuzzi, da sempre amico dell’ex docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno. “Giusta e significativa decisione per onorare un grande giurista, uno dei pochi e veri Maestri dell’Università italiana, un autorevole intellettuale, un galantuomo profondamente legato alla sua Salerno. Ringrazio il sindaco Vincenzo Napoli che ha condiviso subito e convintamente l’iniziativa, che ho assunto nel settembre scorso al fine di rappresentare le tante motivazioni per legare per sempre la storia e la vita della città al professore per eccellenza della nostra università”.