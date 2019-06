Tromba d'aria a Battipaglia, panico tra i residenti: danneggiate molte auto

Tensione, oggi pomeriggio, in località Santa Lucia a Battipaglia, dove si è verificata una tromba d’aria che ha provocato il panico tra i residenti.

I danni

Il vortice, improvviso e violento, ha fatto volare per strada la copertura di un palazzo, diversi pannelli solari e i rami di molti alberi che si sono abbattuti anche sulle auto in transito e in sosta. Per fortuna non risultano feriti. Sul posto sono giunti i vigili urbani insieme agli agenti del locale commissariato di Polizia.