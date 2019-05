Tromba d'aria in Costiera: caos tra Maiori e Ravello

Tavolini volati via, danni agli stabilimenti balneari: ecco le conseguenza della tromba d'aria che si è abbattuta oggi pomeriggio sulla Costiera Amalfitana. Il vortice d'aria non si è dissolto in mare ma ha raggiunto la costa.

I danni

Ingenti danni in alcuni stabilimenti in allestimento a Maiori - scrive il sito il vescovado - A Ravello, il vento ha creato sconquasso in alcuni bar con tavolini in piazza. I turisti sono stati costretti a rifugiarsi all'interno dei locali pubblici.