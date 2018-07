Panico in Costiera Amalfitana: tromba marina sfiora un'imbarcazione

Momenti di panico, questa mattina, alle 5.40, in Costiera Amalfitana, dove - riporta Il Vescovado - a pochi metri dalla costa di Marmorata (Ravello) una tromba d’aria e acqua si è alzata dal mare sfiorando anche un’imbarcazione da diporto ancorata in rada. Per fortuna non è accaduto il peggio. E le persone a bordo si saranno soltanto molto spaventate. Il fenomeno si è estinto dopo poco tempo.