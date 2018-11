Tromba marina e danni contenuti a Salerno, parla il sindaco Napoli

"Siamo stati fortunati perchè i danni si sono limitati al crollo di 4-5 containers": è quanto osservato dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dopo la tromba marina che ieri si è abbattuta sul porto di Salerno. "Mi sono recato sul posto immediatamente: la nostra sala radio ha inviato 7 pattuglie di vigili urbani, per evitare i disagi. Poi la riapertura del porto in tempi brevi ha consentito la ripresa degli ingressi dei camion", ha raccontato.

Per prevedere i fenomeni metereologici, sarebbe utile l'aiuto di un buon mago: si tratta di casi non prevedibili. Noi sapevamo dell'allerta Arancione e avevamo a Salerno il cielo limpido e il sole. Risulta complesso, del resto, effettuare rilevazioni metereologiche puntuali sull'enorme fetta di territorio che ci interessa. Inoltre, si lascia ai sindaci una sorta di discrezionalità: probabilmente occorre un protocollo preciso che stabilisca, ad esempio, che con l'allerta Arancione, le scuole vadano chiuse. Noi come Comune abbiamo un protocollo per la viabilità e per far fronte a eventuali difficoltà. Ma la meteorologia non è una scienza esatta e sarebbe opportuno stilare un protocollo comune in casi d'emergenza, senza lasciare ai sindaci ogni responsabilità.