Tromba marina a Salerno, innumerevoli danni per le raffiche di vento in provincia

Spaventosa tromba marina, nel primo pomeriggio di oggi, a Salerno. Fino alle 17, continua l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile nel nostro territorio. Impressionanti, le immagini immortalate dai cittadini sul fenomeno che si è verificato nei pressi del Porto e che è stato visibile fino alle zone collinari.

I danni

Sempre a Salerno, intanto, questa notte, il vento ha spezzato un albero in via Silvio Baratta: il grosso ramo è finito sulla carreggiata, fortunatamente senza arrecare danni o feriti. Inoltre, lungo le arterie stradali dell’area del Monte Stella, molti detriti si sono abbattuti sulla Sp15 tra Omignano e Stella Cilento. Diversi, gli allagamenti ad Albanella, in particolare in località contrada di Bosco Camerine, dove alcuni appartamenti sono stati invasi dall’acqua. Situazione non migliore ad Agropoli e a Castel San Lorenzo, nonchè a Castelcivita. Ancora, sulla Sp12, Ottati – Castelcivita, le forti piogge hanno causato il crollo di pietre sulla carreggiata. Si raccomanda massima prudenza.

Gallery