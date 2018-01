Dramma della solitudine a Pontecagnano: 92enne trovata morta a casa sua

Dramma della solitudine, a Pontecagnano Faiano: una 92enne è stata trovata morta nella sua abitazione, nella tarda mattinata di ieri, in via Puglie. La donna che viveva da sola in quanto mai sposatasi, è deceduta per arresto cardiaco, così come stabilito dal medico legale e dai carabinieri intervenuti sul posto.

La scoperta

A fare la macabra scoperta, un nipote che ha trovato morta la anziana zia. Il suo decesso risale alla notte antecedente.