Giornata Mondiale degli Oceani, trovata un'altra tartaruga morta in Cilento

Non è certo un buon modo per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani. Proprio nell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, tra ieri ed oggi, altre due tartarughe sono state trovate morte in Campania, come racconta un volontario dell'Enpa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le autopsie

La prima a Pozzuoli: aveva un sistema satellitare per il monitoraggio. E una oggi a San Mauro Cilento, nel salernitano. Le indagini sulle cause della morte delle tartarughe sono state affidate all'Istituto Zooprofilattico di Napoli. Tanta amarezza.