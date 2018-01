Giallo a Salerno, trovato il cadavere di una donna in via Allende

Giallo a Salerno: stamattina è stato trovato il cadavere di una donna in stato di decomposizione, all'interno di un cantiere dismesso, presso il costruendo Palazzetto dello Sport, in Via Salvatore Allende. A lanciare l'allarme, sarebbe stata una telefonata anonima.

Il caso

Ancora sconosciuta l’identità della donna trovata senza vita: le indagini sono state affidate ai carabinieri giunti sul luogo, insieme ai vigili del fuoco, al medico legale e al 118. Accertamenti in corso.