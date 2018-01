Dramma in via Sichelgaita: professore in pensione trovato morto a casa sua

Dramma della solitudine, in via Sichelgaita. Nella tarda serata di venerdì, i Vigili del Fuoco si sono recati in una abitazione, in quanto il proprietario non rispondeva alle chiamate.

Il ritrovamento

Una volta entrati nell'appartamento, dal balcone, i caschi rossi hanno trovato senza vita l'uomo, un professore in pensione, Ciro Martelli, di 83 anni, deceduto probabilmente già da un giorno. Sul posto, anche una ambulanza e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso.