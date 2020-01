Truffata un'anziana a Gioi Cilento: malore per la vittima, si indaga

Non calano, le truffe agli anziani, nel nostro territorio. Come riporta Infocilento, una 84enne di Cardile nel comune di Gioi Cilento, ieri pomeriggio, è stata contattata telefonicamente da alcuni malviventi che le hanno riferito di un familiare in difficoltà e bisognoso di una urgente somma di danaro. Dopo averla ingannata, i truffatori la hanno raggiunta a casa, portandole via 3mila euro.

L'intervento

Quando la anziana si è resa conto di essere stata derubata, ha allertato i familiari ed è stata colpita da un lieve malore: sul posto, i sanitari del 118 per le cure del caso e i carabinieri. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei responsabili.