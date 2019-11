Maiori, "Zia, mi fai pulire l'oro? Sono un esperto": arrestato truffatore

Carabinieri di Amalfi in azione: è stato arrestato, questa mattina, un napoletano con precedenti, accusato di truffa aggravata. I militari di Maiori, a seguito della denuncia di un'anziana che, lo scorso mese di maggio, è stata derubata di alcuni monili d'oro di valore affetivo, hanno avviato le indagini, arrivando ad identificare il responsabile.

La truffa

L'uomo, avvicinandosi alla vittima con una scusa, in strada, si era finto suo nipote e, dopo averla adescata, le aveva proposto di pulire l'oro presente in casa, spacciandosi per un esperto. Così, con destrezza, le ha rubato bracciale e collana in oro: ora, però, è finito nei guai ed è stato condotto agli arresti domiciliari.