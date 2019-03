Raggirarono un'anziana per derubarla: due giovani a processo

Dovranno subire un processo i due ragazzi napoletani, di 28 e 33 anni, accusati di truffa ai danni di un’anziana di Mercato San Severino.

Il raggiro

Nel luglio del 2017 i due giovani si recarono presso l’abitazione della donna con la loro automobile. Una volta scelta la vittima da raggirare, uno dei due telefonò a quest’ultima spacciandosi per suo nipote dicendo di avere bisogno di soldi per comprare un computer che, a breve, sarebbe stato consegnato da un corriere. Dopo un po’ di tempo il complice bussò alla porta dell’anziana che, cadendo nel tranello, gli consegno 300 euro in contanti. Non solo. Ma riuscì, in pochissimo tempo, a rubare anche diversi oggetti preziosi. Poi fuggì insieme all’altro truffatore che lo stava attendendo in auto. Entrambi, successivamente,furono incastrati grazie al sistema di videosorveglianza. Il giudice per l'udienza preliminare ha stabilito, per loro, il rinvio a giudizio.