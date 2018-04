"Suo nipote ci deve 2500 euro": anziana truffata ad Agropoli

Non accennano a diminuire le truffe agli anziani in provincia di Salerno. L’ultima in ordine di tempo si è verificata ad Agropoli.

La dinamica

Un’ anziana ha ricevuto una telefonata, nel corso della quale alcuni malviventi le hanno chiesto il pagamento di 2500 euro per saldare il debito di un nipote a seguito di un acquisto. Uno dei truffatori, poi, spacciandosi per il corriere, ha avvertito la vittima del suo arrivo per darle il tempo di recuperare il denaro e di ritirare il pacco. La truffa è stata scoperta solamente all’apertura della scatola che conteneva un semplice libro e non il presunto acquisto fatto dal nipote della donna. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.