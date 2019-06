"Suo figlio ha investito un uomo: mi dia 10mila euro": anziana truffata a Santa Marina

Nuova truffa ai danni degli anziani: una 71enne di Santa Marina è stata contattata da un finto avvocato che è riuscito a rubarle 10.000 euro. Come riporta Ondanews, il malvivente ha raccontato alla donna che il figlio, residente in Toscana, aveva investito con l’auto un uomo e che occorrevano immediatamente dei soldi per affrontare le cure mediche del malcapitato.

Gli accertamenti

Racimolando tutti i risparmi, la vittima, spaventata, li ha consegnati al truffatore: solo in tarda serata la 71enne si è resa conto della truffa, accertandosi delle condizioni del figlio. L'anziana, dunque, ha denunciato il fatto ai Carabinieri di Vibonati. Si indaga, per risalire all'identità del responsabile.