Acquisti con banconote false: arrestata una coppia in Cilento

In azione le pattuglie delle stazioni dei carabinieri di San Giovanni a Piro, Torre Orsaia e Marina di Camerota: è stata fermata, infatti, una coppia che in diversi esercizi commerciali è stata segnalata per possibili truffe. Infatti i due M.A, classe 79 e C.B. classe 70, a bordo di una BMW grigia, dal primo pomeriggio di ieri avevano fatto visita a tre esercizi commerciali nel comune di Roccagloriosa e due a San Giovanni a Piro, usando sempre la stessa tecnica: compravano materiale per pochi euro, riuscendo poi a pagare usando banconote da 20 euro false, intascandosi il relativo resto oltre al bene comprato.

L'intercettazione

Dopo aver preso di mira 5 esercizi, la coppia, a seguito delle ricerche diramate, è stata intercettata dagli uomini della Stazione di Torre Orsaia: perquisita, la donna è risultata in possesso di altre banconote false, sempre da 20 euro, oltre ad una cospicua somma di denaro quale ricavato della loro azione illecita.

Il sequestro

Sequestrate 6 banconote da 20 euro contraffatte che saranno poi inviate per i dovuti accertamenti alla Banca d’Italia, al fine anche di restituire ai legittimi proprietari almeno parte dei beni che i due avevano acquistato presso i loro esercizi. I due, dunque, sono stati arrestati per truffa e spendita di banconote falsificate e collocati nelle camere di sicurezza del comando di compagnia di Sapri, in attesa del rito direttissimo.