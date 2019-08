Affitta una casa vacanza, ma è una truffa: nuovo caso a Marina di Camerota

Continuano le truffe a danno di turisti interessati ad affittare abitazioni per le vacanze nel Cilento. L’ultima in ordine di tempo riguarda una donna di San Vitaliano (Napoli) che, nelle ultime ore, ha presentato denuncia contro ignoti.

La denuncia

La donna – racconta a Salernotoday – di aver versato un anticipo di 320 euro, pari al 40% della somma chiesta per la locazione di una casa, situata in via Infantini, per una settimana, dall’11 al 17 agosto. L'inserzionista pubblicizzava l'immobile su "Subito.it". Poi di lui si sono perse le tracce. Di qui la formale denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri del comune partenopeo.