Intascava i soldi destinati ai clienti: avvocato salernitano denunciato per truffa

Dopo le denunce presentate da diverse persone per truffa, i carabinieri di Montella (Avellino) hanno avviato una indagine riuscendo ad individuare e deferite in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Avellino, un 45enne, già con numerosi precedenti per lo stesso reato.

I dettagli

In particolare, al termine degli accertamenti eseguiti dai militari della Stazione di Calabritto, è stato denunciato un avvocato della provincia di Salerno, accusato del reato di truffa: quest’ultimo, approfittando della propria qualifica, aveva avanzato richieste di risarcimento danni, a seguito di un black-out, a carico di una società per la fornitura elettrica, per conto degli ignari cittadini, impossessandosi poi di svariate somme di denaro destinate ai malcapitati.