Truffa delle cravatte a Salerno: finto professionista prende di mira e deruba gli anziani

Numerose segnalazioni per "la truffa delle cravatte", a Salerno. Fino a qualche tempo fa nei pressi del vecchio stadio "Vestuti", ora anche nella zona orientale: un uomo distinto avvicina persone anziane, chiedendone la professione e qualificandosi a seconda dei casi o come impiegato dell'Ordine dei Medici o dell'Ordine degli Avvocati in pensione che oggi vive a Como, dove la moglie avrebbe una grande industria di seta che confeziona cravatte, dal prezzo di oltre cento euro l'una.

La truffa

Fingendo di essere un vecchio amico e contando sulla scarsa memoria delle vittime, regala così una presunta costosa cravatta per festeggiare l'incontro, poi racconta che la sua carta di credito ha un importo giornaliero limitato al giorno e deve partire per cuine offre altre ad un prezzo basso. Ovviamente, le cravatte in questione non valgono quanto millantato dal truffatore: si raccomanda massima prudenza per evitare di cascare nel tranello, perdendo soldi.