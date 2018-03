Truffa dello specchietto, arrestati tre napoletani: l'operazione

Carabinieri della Tenenza di Cava dei Tirreni in azione, in nottata: i militari hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore a carico di 3 indagati, accusati di concorso in tentata truffa ed estorsione.

Il provvedimento

Come disposto dal provvedimento restrittivo, richiesto dalla Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini svolte dai militari dell’Arma, i carabinieri hanno sottoposto alla custodia in carcere un 55enne di Mugnano di Napoli ed hanno applicato il divieto di dimora nell’intera Regione Campania ad un 30enne, anch’egli di Mugnano, e ad una 36enne di Qualiano.

I fatti

I fatti risalgono allo scorso mese di dicembre quando i tre, a bordo del loro veicolo, avevano tentato di praticare la truffa dello specchietto ad un 33enne originario della costiera sorrentina che però, avvedutosi del raggiro, aveva cercato di allontanarsi eludendo le loro richieste dopo aver inizialmente finto di accondiscendere, accettando di farsi accompagnare da loro ad uno sportello bancomat. A quel punto i tre, lo avevano inseguito fin lungo l’autostrada, speronandolo ripetutamente e costringendolo a cercare riparo all’interno di un’area di servizio. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro preventivo, richiesto da questa Autorità Giudiziaria, il veicolo utilizzato dai tre presunti estorsori per la truffa.