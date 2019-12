Truffò una donna di Nocera Inferiore con falso contratto della luce: 40enne a processo

Propose ad una donna residente a Nocera Inferiore un contratto di fornitura elettrica a prezzi convenienti. Ma era tutta una truffa. Per questo un 40enne casertano, originario di Cancello ed Arnone, dovrà difendersi in un processo dall’accusa di truffa in concorso. L’uomo, all'epoca dei fatti, agì con un complice che, però, non è stato ancora identificato.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, i due riuscirono a far credere alla malcapitata di averle attivato un contratto di energia elettrica riuscendosi a farsi consegnare oltre 6mila euro in contanti. Poi si diedero alla fuga facendo perdere le loro tracce. Di qui la denuncia che l’avvio delle indagini. I fatti risalgono al mese di agosto dello scorso anno. Il dibattimento si terrà il 14 settembre 2020 presso il tribunale nocerino.