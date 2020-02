Truffa e peculato, prosciolte due dipendenti della "San Giorgio Servizi"

Sono state prosciolte, perché il “fatto non sussiste”, due dipendenti della “San Giorgio Servizi”, società del Comune di Castel San Giorgio, accusate di truffa aggravata e peculato in concorso.

Il fatto

Entrambe, nel luglio 2018, vennero denunciate dal comandate dei vigili urbani perché avrebbero usato, durante l’orario di lavoro, l’automobile di servizio per svolgere delle commissioni fuori dal territorio comunale. A far partire le indagini fu una segnalazione da parte dell’amministratore pro tempore della società che sosteneva di non averle autorizzate ad utilizzare tale vettura. Una delle due dipendenti, inoltre, era accusata di essere arrivata a lavoro alle 9.20 ma di aver registrato a penna la sua presenza in servizio alle 8.30. Tramite i loro avvocati difensori, però, le due donne sono riuscite a dimostrare la loro innocenza. E così il gip Danise del tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato tutte le accuse.

Il commento

Intanto la segretaria provinciale della Cisal Fiadel Lucia Pagano tuona: “Abbiamo avuto giustizia ma adesso pretendiamo che si accerti quali sono gli interessi che si celano dietro questa tragica vicenda che ha coinvolto non solo le lavoratrici ma in un contesto di un piccolo centro urbanp, anche i loro nuclei familiari.