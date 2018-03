Corteggia le ragazze spacciandosi per principe di Dubai: il racconto di una cilentana

Fingeva di essere un principe di Dubai per fare colpo sulle ragazze attraverso Facebook. Le foto pubblicate sul suo profilo sono quelle del principe ereditario Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, conosciuto col nome d'arte di “Fazza”, ma il profilo è assolutamente falso.

La storia

L’ultima vittima – racconta La Città - è una ragazza di 35 anni del Cilento. Lei è stata corteggiata per giorni dal falso principe. Ha ricevuto decine di elogi e parole gentili. Tutto naturalmente scritto in inglese. "Mi sono innamorato dei tuoi occhi. Sono follemente innamorato di te", le ha scritto nella chat privata. Poi le ha anche chiesto di “mostrarsi in cam” e di continuare a scriversi tramite l’app “hangout”. La ragazza, naturalmente, ha declinato l’invito della cam ma ha continuato a sentirlo attraverso il social network. Fino a quando non è accorta del raggiro, dopo avergli fatto provocatoriamente alcune domande, e lo ha cancellato dalle sue amicizie.