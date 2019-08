Rilascia assicurazione falsa: denunciato un 28 salernitano

E' finito nei guai, un salernitano a Genova. Precisamente a Torriglia, a conclusione di accertamenti, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per truffa un 28enne con precedenti, originario del nostro territorio.

Il caso

In cambio di una somma di denaro, il 28enne ha rilasciato ad un 57enne del posto, un certificato assicurativo risultato falso. Ma non l'ha passata liscia e per lui ore è scattata una denuncia.