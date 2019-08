Truffa e falsità in atti: denunciato un avvocato della provincia di Salerno

Carabinieri della Compagnia di Montella in azione:è stato denunciato un avvocato della provincia di Salerno, già gravato da numerosi precedenti per analoghe fattispecie di reato.

Il fatto

Nello specifico, all’esito di accurate indagini eseguite dai Carabinieri della Stazione di Calabritto, è emerso che il professionista, approfittando della propria qualifica, aveva provveduto ad avanzare richieste di risarcimento danni, conseguenti ad un black-out, a carico di una società per la fornitura elettrica, per conto degli ignari cittadini, impossessandosi poi di svariate somme di denaro destinate ai malcapitati. L'uomo, all'esito degli accertamenti, è stato denunciato in quanto responsabile di truffa e falsità in atti.