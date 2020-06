Si spaccia per un imprenditore e ruba 9mila litri di gasolio: arrestato 65enne di Padula

Un 65enne di Padula è stato arrestato dalla Guardia di Finanza perché avrebbe utilizzato documenti falsi, spacciandosi titolare di un’azienda del Vallo di Diano, per ottenere 9mila litri di gasolio da un commerciante di carburanti di Battipaglia per l’ammontare di 18 mila euro senza sborsare un euro.

La truffa

A fare scattare le indagini – riporta Il Mattino – la denuncia presentata alle Fiamme Gialle di Eboli dall’imprenditore valdianese, al quale sono pervenute le fatture d’acquisto dal fornitore battipagliese, senza che però avesse mai ordinato e ottenuto il carburante. Di qui le indagini che hanno consentito di accertare che l’uomo, nel frattempo, stava mettendo a segno un’altra truffa ordinando gasolio da un’azienda situata a Fondi, in provincia di Latina. E così i finanzieri si sono spacciati per i dipendenti dell’azienda mentre stavano per consegnargli. Successivamente è scattato l’arresto in flagranza di reato. Non è escluso che il gasolio acquistato dal truffatore a nome di altre aziende sia stato poi rivenduto.