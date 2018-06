Truffava i connazionali promettendo posti di lavoro all’estero: donna arrestata a Celle di Bulgaria

Una cittadina russa, destinataria di un “mandato di arresto europeo”, è stata arrestata dalla Squadra Mobile della Questura di Salerno.

Il caso

La donna è stata rintracciata nel suo comune di residenza, Celle di Bulgheria. E’ stata condannata in Russia poiché, in qualità di responsabile di un’agenzia di servizi, si era appropriata illegalmente del denaro di numerose persone che si erano rivolte a lei per ottenere un posto di lavoro all’estero senza aver mai erogata alcuna prestazione alla vittime del raggiro. La russa, quindi, è stata rinchiusa nella casa circondariale di Salerno-Fuorni a disposizione del Ministero della Giustizia in attesa dell’estradizione dovendo scontar la pena a tre anni di reclusione decisi dall’autorità giudiziaria del paese di origine.