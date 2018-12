Offriva posti di lavoro online, poi spariva: arrestato 59enne a Sapri

Offriva posti di lavoro a persone di tutta Europa, proponeva loro un incontro a Sapri e dopo aver incassato una somma di denaro per varie spese spariva nel nulla senza dare più sue notizie. Per questo un 59enne siciliano, P.D.U. le sue iniziali, residente ad Ascea, è stato arrestato dai carabinieri nella Città della Spigolatrice con l’accusa di truffa.

L'inchiesta

A far partire le indagini è stata una donna francese da Nizza, in Francia, alla quale era stato promesso un impiego da manager a bordo di uno yacht di lusso ancorato al porto di Barcellona. Prima di partire, però, la donna avrebbe dovuto pagare in contanti circa 700 euro per un corso sulla sicurezza per il personale da imbarcare. Il truffatore, per rendere credibile la proposta, addirittura ha fornito i biglietti del treno e della nave alla malcapitata per farle raggiungere la Spagna. Quando, però, ella è giunta sul posto non ha trovato nessuno ad attenderla. A quel punto si è messa in contatto via e-mail con l’organizzazione apprendendo che la nave dove si sarebbe dovuta imbarcare aveva subito un incendio. Quindi è stata invitata a rientrare a casa, con la promessa che nei giorni seguenti sarebbe stata ricontattata per un nuovo incarico. Da quel momento nessun’altra notizia. L’uomo, in arte “Ferkor”, parlava solo in inglese fingendosi israeliano ed era abilissimo nel simulare voci differenti al telefono.