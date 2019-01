Clona la carta di credito per giocare: scommettitore nei guai

Sarà processato per truffa e sostituzione di persona l'uomo di 71 anni che a Scafati, nel 2013, avrebbe clonato una carta prepagata Postepay per sfidare la sorte e scommettere. La carta era intestata ad una signora lombarda, residente nel comune di Oggiono, in provincia di Lecco.

Le indagini

L'anziano è stato citato a giudizio dalla procura di Nocera Inferiore e secondo le indagini condotte dai carabinieri di Oggiono avrebbe prelevato dalla carta postepay 137 euro per giocare alla Snai, partecipando ad un gioco on line.