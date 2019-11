La truffa del rolex: Le Iene scoprono l'imbroglio ad Agropoli

Le Iene, attraverso l'inviato Luigi Pelazza, smascherano la truffa del rolex e "lo zio" di Agropoli. Così si faceva chiamare il capo di una banda che rispondeva alle inserzioni on line per la vendita di orologi di lusso.

La truffa

Per il pagamento ci si accordava per la consegna di un assegnoì, che era conato. Veniva consegnato direttamente in banca, così da poterne confermare la regolarità. La truffa veniva messa a segno quando l’impiegato della telefonava all’istituto di credito che aveva emesso l’assegno e "lo zio", dopo aver intercettato la telefonata, si sostituiva al diretore e confermava la chiusura della transazione.