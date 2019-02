Truffa dello specchietto a Sala Consilina: anziano non ci casca

Continuano i tentativi di truffa attraverso il sistema dello specchietto retrovisore danneggiato in provincia di Salerno.

La modalità

L’ultimo caso - riporta Infocilento - si è verificato, ieri mattina, nella frazione Trinità a Sala Consilina, dove un ragazzo alla guida di un’automobile, durante una manovra, ha colpito con un cazzotto la carrozzeria di un’altra vettura di proprietà di un anziano. Poi ha iniziato ad accanirsi contro l’uomo per il finto danno subito. Ma, quest’ultimo, non è cascato nel tranello e, nonostante le pressioni del giovane truffatore, è andato via senza neanche dargli il tempo di richiedere il risarcimento.