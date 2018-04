Tenta la "truffa dello specchietto": 39enne salernitano arrestato ad Ercolano

Un pregiudicato salernitano di 39 anni, L.B le sue iniziali, è stato arrestato dagli agenti di polizia nel comune di Ercolano con l’accusa di tentata truffa nei confronti di un ultrasessantenne.

La dinamica

Gli agenti, mentre percorrevano in via Semmola, sono stati fermati da alcune passanti, che li hanno informati di un tentativo di truffa in atto, la cosiddetta “truffa dello specchietto”. La vittima predestinata ha riferito ai poliziotti che due persone a lui sconosciute, a bordo di una vettura grigia, si erano fermati accusandolo di aver procurato la rottura dello specchietto chiedendogli dei soldi come risarcimento. Alla vista della voltante della polizia, però, il conducente dell’auto grigia si era allontanato a piedi mentre il passeggero aveva preso l’auto e si era dileguato.



A questo punto l’anziano ha dato indicazioni sulla direzione di fuga. E così, poco, i poliziotti hanno notato un uomo sospetto che si allontanava velocemente dalla zona. A bordo dell’auto di servizio lo hanno raggiunto, seguiti a piedi dal genero della vittima che aveva assistito al tentativo di truffa. L’uomo è stato bloccato e condotto presso gli uffici del locale commissariato dov’è stato subito identificato. Dopo una breve reticenza nell’indicare chi lo accompagnava, ha ammesso le sue responsabilità, dichiarando che lo specchietto dell’auto da lui condotta era già rotto e che stava solo tentando di propinare una truffa al malcapitato.