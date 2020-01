Tentata truffa dello specchietto: arrestati due salernitani

Sono stati arrestati due salernitani con precedenti, a Benevento. I malviventi sono ricorsi alla truffa dello specchietto, tentando di ingannare una donna, simulando un incidente e accusandola, per l'appunto, di aver rotto lo specchietto della loro auto.

L'arresto

Ma non l'hanno fatta franca, in quanto la vittima non è caduta nel tranello ed ha allertato le forze dell'ordine, annotando la targa della loro vettura: i due uomini sono stati identificati e ammanettati. Sono finiti ai domiciliari.